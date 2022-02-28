برشلونة يواصل عروضه المبهرة ويسحق بيلباو

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (4-0) خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 26 من الليجا.

وسجل الأهداف لبرشلونة، أوباميانج وعثمان ديمبلي ولوك دي يونج وممفيس ديباي في الدقائق 37 و73 و90 و(90+3).

ورفع برشلونة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 37 نقطة في المركز الثامن.

بدأت المباراة، بهدوء بين كلا الفريقين دون أي خطورة حقيقية حتى الدقيقة 18، حين انطلق فيران توريس ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة أرضية إلى جافي الذي سدد أعلى مرمى أتلتيك بيلباو.

وجاء الرد سريعًا بعد دقيقة واحدة، من أتلتيك بيلباو عبر فياليبر الذي سدد كرة بين يدي تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وسدد فيران توريس كرة قوية مرت أعلى مرمى أتلتيك بيلباو في الدقيقة 20.

وتصدى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، لتصويبة من فياليبري لاعب أتلتيك بيلباو على مرتين في الدقيقة 28.

وأرسل فيران توريس جناح برشلونة تصويبة قوية، تصدى لها أوناي سيمون حارس مرمى أتلتيك بيلباو في الدقيقة 31.

ونجح أوباميانج في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 37، وجاء الهدف من ركلة ركنية من جهة اليسار، وصلت لبيكيه الذي سدد رأسية ارتطمت بالعارضة لترتد أمام أوباميانج الذي أسكنها في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، مرر أداما تراوري جناح برشلونة كرة لزميله فيران توريس الذي سدد بقوة لكن الكرة ارتطمت بليكي لاعب بيلباو وتتحول إلى ركنية في الدقيقة 51.

وصوب سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، كرة قوية على حدود منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

وأهدر فيران توريس فرصة إضافة الهدف الثاني، في الدقيقة 64 حيث تلقى كرة داخل المنطقة منفردا بالحارس أوناي سيمون، ونجح حارس بيلباو في التصدي للكرة ببراعة.

وأضاف البديل عثمان ديمبلي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 73، إذ تلقى كرة من زميله فرينكي دي يونج، على الطرف الأيسر لمنطقة الجزاء وسدد قذيفة أعلى الشباك لم يستطع أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو في إيقافها.

وسدد عثمان ديمبلي كرة من يسار منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى المرمى هذه المرة في الدقيقة 77.

ومرر أداما تراوري كرة إلى زميله أوباميانج داخل المنطقة، لكن الجابوني لم يستغلها بشكل جيد في الدقيقة 81.

ونجح البديل لوك دي يونج في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر عثمان ديمبلي، وسدد كرة رأسية على يمين أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو.

وأضاف ممفيس ديباي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 93، مستغلا كرة عرضية من عثمان ديمبلي على الطرف الأيمن، وأسكن الكرة في الشباك، ، ليؤمن انتصار البلوجرانا.





