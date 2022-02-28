تولياكوف : التنمية الاقتصادية كأولوية فى إستراتيجية التنمية لأوزبكستان لعام 2022-2026

بعد مناقشات عامة وواسعة النطاق ، اعتمدت أوزبكستان استراتيجية التنمية الخمسية للفترة2022-2026. وهي تتألف من 7 اتجاهات ذاتأولوية و 100 هدف ترغب أوزبكستان في تحقيقهافي غضون خمس سنوات. ستستخدم هذه الوثيقةاستراتيجية أوزبكستان كخط أساس لمزيد منالإصلاحات في جميع المجالات.

تتوقع الإستراتيجية تنفيذ تدابير مختلفة من شأنهاأن تخلق الأساس للانضمام إلى عدد من “الدولذات الدخل فوق المتوسط“. وقد حددت الدولةالغايات المستهدفة بأعداد ملموسة وقدمت آلياتلبلوغ تلك الأهداف. المزيد من التحرير الاقتصادي، والخصخصة في معظم المجالات ، والمنافسة ،والقضاء على الاحتكار ، وجذب المزيد من الاستثمارالأجنبي ، واستقرار الأسعار ، ودعم تطوير”المجالات الدافعة للاقتصاد” ، واللامركزية التي تمنح المزيد من السلطة للمناطق من بين العديدمن الأولويات الأخرى المحددة في استراتيجيةالتنمية 2022-2026.

على سبيل المثال ، الهدف المستهدف للبلد هوزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.6 مرة في السنوات الخمس المقبلة ، ووصول دخل الفرد إلى 4000 دولار بحلول عام 2030 من خلال ضمان معدلات نمو عالية مستقرة في جميعقطاعات الاقتصاد ، بما في ذلك الطاقة والصناعةوالآلات والتعدين والزراعة وغيرها. هدف مهم آخرهو ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وخفض معدل التضخم السنوي تدريجياً إلى 5 في المائة بحلولعام 2023. وتعتزم الدولة هذا العام خفض معدلالتضخم إلى 9 ٪.

بالنظر إلى إصلاحات السياسة الصناعية المقترحةالموضحة ، يمكن للمرء أن يرى أن الدولة ستستمرفي ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة حصةالصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادةحجم الإنتاج الصناعي بنسبة 40٪. لذلك ، تم تحديد المجالات ذات الأولوية ، ويتكون كل منهامن الأرقام المستهدفة. وتشمل هذه الأهداف تنفيذمشاريع استثمارية كبيرة في علم المعادن ، مثل زيادة حجم إنتاج الذهب بنسبة 26 ٪ ، والفضةبنسبة 42 ٪ ، وزيادة مضاعفة في منتجات النحاس والمعادن الحديدية. تبلغ قيمة الإنتاج في الصناعةالكيميائية ملياري دولار من خلال تطوير الصناعات الكيماوية والغازية ورفع مستوى معالجة الغازالطبيعي من 8 إلى 20 ٪. بالإضافة إلى ذلك ، تدعوالخطة إلى مضاعفة إنتاج مواد البناء ، والنمو في صناعة الجلود والأحذية بمقدار 3.2 ضعف حجمهاالحالي ، وزيادة ثلاثة أضعاف في منتجات صناعةالأدوية ، ونمو منتجات الأثاث بمقدار 2.8 مرة.

كل هذه الخطط تتطلب إمدادًا غير منقطع بالكهرباء للاقتصاد. لذلك ، بالإضافة إلى التدابيرالأخرى المخطط لها ، تم اقتراح الاستخدام النشط للتكنولوجيات الخضراء في جميع المجالات ،وزيادة كفاءة الطاقة بنسبة 20 ٪ ، وخفض انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي بنسبة 10 ٪. على سبيل المثال ، بحلول عام 2026 ، هناك زيادةمخططة في إنتاج الكهرباء بمقدار 40 مليار كيلوواط/ ساعة إضافية ، ليصل الإجمالي إلى 110 ملياركيلوواط / ساعة. علاوة على ذلك ، تعتزم الحكومة توفير حوالي 3 مليارات متر مكعب من الغازالطبيعي من خلال رفع حصة مصادر الطاقةالمتجددة إلى 25 ٪ من إنتاج الطاقة بحلول عام2026. وبالتزامن مع ذلك ، يتم تقليل انبعاثالغازات الضارة في الغلاف الجوي في كمية 8 مليونطن هي أيضا أولوية.

الهدف المهم الآخر هو تحويل الاقتصاد الرقمي إلىمجال “المحرك” الأساسي للاقتصاد. إن تنفيذالعمل الذي يهدف إلى زيادة حجم الاقتصادالرقمي بمقدار 2.5 مرة على الأقل هو هدف أيضًا لتعزيز إمكانات البلاد في هذا المجال الجديد.

تحتاج الإصلاحات المخطط لها إلى تدفق مستمرللاستثمارات التي تتطلب بيئة استثمارية مناسبةوسيادة القانون. وبناءً على ذلك ، فإن اتخاذ التدابيراللازمة لجذب 120 مليار دولار أمر ضروري وحيويعلى مدى السنوات الخمس المقبلة ، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي البالغ 70 مليار دولار ، وهو هدف حاسم آخر يتعين على الحكومة تحقيقه . علاوة علىذلك ، تخطط البلاد لإصلاح أسواق رأس المال. وبالتالي ، فهي تخطط لزيادة الموارد المالية في الاقتصاد من خلال رفع حجم سوق رأس المال من200 مليون دولار إلى 7 مليارات دولار على مدىالسنوات الخمس المقبلة.

يعد استكمال التحول في النظام المصرفي ، ورفع حصة الأصول المصرفية للمصارف الخاصة من 20إلى 60 ٪ عام 2025 بشكل عام ، هدفًا لإصلاحالقطاع المصرفي وزيادة القدرة على تحمل تكاليفالخدمات المصرفية اللائقة.

تخطط أوزبكستان لزيادة صادرات الجمهوريةبحلول عام 2026 إلى 30 مليار دولار للحفاظ على التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن ثم ، فإن رفع حصة القطاع الخاص في الصادرات إلى 60 ٪ يمثل أولوية. وفقًا لذلك ، من خلال تحسين نظام تقديمالمساعدة التنظيمية والمالية للمؤسسات المصدرة، فإن الدولة مستعدة لزيادة العدد الحالي للشركات المصدرة من 6500 إلى 15000. ومن المتوقع أيضًا توسيع جغرافية صادرات السلع من115 إلى 150 دولة.

ومن أجل دعم ريادة الأعمال بشكل أكبر ، تخطط الحكومة لتقليل العبء الضريبي على كياناتالأعمال بحلول عام 2026 من 27.5 ٪ إلى 25 ٪من الناتج المحلي الإجمالي وخفض ضريبة القيمةالمضافة من 15 إلى 12 ٪ ، فضلاً عن خفض ضريبة الأرباح على الاتصالات والبنوك والتمويل القطاعات من 20 ٪ إلى 15 ٪.

تخطط الحكومة لزيادة الإمكانات الاقتصاديةللمناطق من خلال إجراء إصلاحات اللامركزية لدعم تنمية المناطق بشكل أكبر. مع الأخذ في الاعتبار أن الزراعة تحتفظ بحجم كبير في الناتج المحليالإجمالي للولاية ، فمن المتوقع أن يكون معدلالنمو السنوي للزراعة 5 ٪ على الأقل ، مما يؤدي إلى زيادة دخل المزارعين مرتين على الأقل. علاوةعلى ذلك ، تخطط أوزبكستان لتنفيذ نهج أكثر تمايزًافي تطوير المقاطعات والمجتمعات. على هذاالنحو ، واعتمادًا على التخصصات الرئيسية للمجتمعات ، سواء كانت أنواعًا مختلفة من الزراعةأو المنسوجات أو غير ذلك ، فإن الخطط الحكوميةتدعم بشكل أكبر تلك المجالات المحركة في هذاالمجتمع ، وتتناول خصوصيات كل مجتمع على حدة.

إن تسريع عمليات انضمام أوزبكستان إلى منظمةالتجارة العالمية هو أيضا من بين أولويات استراتيجية التنمية لأوزبكستان. في غضون ذلك ،سيظل من الأولويات توسيع صادرات المنتجاتالنهائية إلى البلدان الأوروبية في إطار نظام (GSP+).

في الختام ، حددت أوزبكستان عدة أولوياتللتحول الاقتصادي في استراتيجيتها الإنمائية2022-2026. يتطلب تحقيق كل هذه التدابيرإمكانات عالية وموارد كبيرة. على هذا النحو ، تم إعطاء الأولوية للتعاون مع حلفائها والاندماج في المجتمع الدولي في العديد من الأهداف المحددةفي الاستراتيجية.

إلدور تولياكوف ، المدير التنفيذي لمركز استراتيجيةالتنمية في أوزبكستان