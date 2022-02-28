تركيا تمنع عبور السفن الحربية عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور

اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو اليوم الاثنين ان بلاده اخطرت جميع الدول بألا ترسل سفنها الحربية من اجل عبور مضيقي (الدردنيل) والبوسفور) التركيين.

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للانباء عن جاويش اوغلو قوله في تصريح صحفي عقب اجتماع الحكومة ان اتفاقية (مونترو) تمنح تركيا صلاحية مطلقة في اغلاق المضايق اذا كانت طرفا في الحرب.

وأضاف “اما اذا لم تكن تركيا طرفا في الحرب فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضائقها” موضحا ان “الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة الى قواعدها في البحر الاسود”.

واكد مواصلة تركيا التزامها ببنود اتفاقية (مونترو) مضيفا ان “الروس كانوا يتساءلون عما اذا كنا سنطبق الاتفاقية ان لزم الامر ام لا وقلنا لهم اننا سنطبق الاتفاقية بحذافيرها”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال في وقت سابق اليوم ان بلاده “ستستخدم سلطتها على المضائق التركية بموجب اتفاقية (مونترو) لمنع الازمة الروسية – الاوكرانية من مزيد من التصعيد”.

وتسمح اتفاقية (مونترو) الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر المتوسط في مضيقي (البوسفور) و(الدردنيل) التركيين دون قيود وتضع قيودا على السفن الحربية من خارج تلك الدول فيما يخص الحجم والوزن والشكل والحمولة وعدد السفن المارة في المضائق.

وبموجب الاتفاقية يمكن لتركيا منع السفن الحربية الاجنبية من المرور عبر المضائق خلال الحرب.