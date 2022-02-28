السفارة الكويتية في روسيا: الاحتفاظ ببعض النقد للضرورة

قالت سفارة دولة الكويت لدي روسيا الإتحادية إنه تم تعليق العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من والى روسيا الإتحادية وتم وقف الرحلات الداخلية لبعض المطارات الروسية إضافة لإغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي مع بقاء بعض الخيارات التجارية المحدودة للراغبين بالسفر.

وأشارت السفارة في بيان صحافي إلى أنه مع استمرار التداعيات الاقتصادية فقد تم التقييد الموقت للسحب اليومي من أجهزة الصرف الألي ناصحة المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك للاحتفاظ ببعض النقد للضرورة خاصة مع احتمال تقييد استخدام بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك الأجنبية.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن المناطق المزدحمة وحمل الوثائق الثبوتية الرسمية في جميع الأوقات مع متابعة تطورات الأحداث عن كثب عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ولفتت إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع السفارة للاستفسار أو في حالات الضرورة عبر الرقم الخاص بالطوارئ (79256311313+).