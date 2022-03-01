“الداخلية” تنفي عدم وجود محققين ورفض استقبال الشكاوی خلال العُطلة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه غير صحيح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن عدم وجود محققين ورفض استقبال الشكاوی.

وأوضحت الإدارة أن نظام العمل لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بعطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية يكون بنظام الخفارة، حيث تم تسجيل العديد من القضايا، ويوجد تنسيقٌ متواصل بين الإدارة العامة للتحقيقات وقطاع الأمن العام لاستلام وتسجيل البلاغات، ومباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات المطلوبة أثناء العطل الرسمية.

وتهيب الإدارة بالجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار، مؤكدةً أن أبواب الإدارة مفتوحة للرد على أي تساؤلات أو استفسارات على مدار الساعة.