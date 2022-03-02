حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 03 مارس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .
الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7   قدم.
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