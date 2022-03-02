حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 03 مارس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 33°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.