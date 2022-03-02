أبراموفيتش يقرر بيع تشيلسي

أعلن رجل الأعمال الروسي الروسي رومان أبراموفيتش، اليوم الأربعاء، أنه سيبيع نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي يملكه منذ عام 2003.

وقال أبراموفيتش في بيان له "بعد التكهنات في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، حيال امتلاكي للبلوز، اتخذت قرارًا ببيع النادي اللندني".

ويعد أبراموفيتش من أغنى الشخصيات في روسيا، ويعتبر من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفض أبراموفيتش، في وقت سابق، مجموعة عروض تزيد قيمتها عن ملياري جنيه إسترليني لبيع تشيلسي.

لكن التقارير تؤكد أن المشترين المحتملين حريصون على العودة إلى المنافسة على النادي بعد التطورات الأخيرة.