لافروف: النزاع مع “الناتو” قد يقع في أي وقت ونحن مستعدون له

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن النزاع مع «الناتو» قد يقع في أي وقت، قائلا: «ونحن مستعدون له».

وقال إن الحديث عن حرب نووية بدأ به المسؤولون في الغرب، مؤكدا مجددا الاستعداد للحوار على أساس الاحترام. المتبادل.وأضاف إن حلف الناتو ملتزم بقرارات ورغبات الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يحق لأي دولة تعزيز أمنها على حساب أمن دولة.

وأشار إلى أن الناتو لم يلتزم بتعهداته في شأن التوسع شرقا، مبينا أن الأميركيون يريدون التحكم بأوروبا والعالم كما فعل هتلر.

وأوضح أن بلاده تهدف لمنع أي تهديدات لروسيا من أوكرانيا، مؤكدا أن كييف ما زلت تماطل في المحادثات.

وقال لافروف إن واشنطن تدخلت في العراق على مبدأ أنه تهديد لأمنها القومي.