بوتين: العملية العسكرية فى أوكرانيا تجرى حسب الخطة وسنقضى على النازيين الجدد

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن بلاده ستدمر النزعة المناهضة لروسيا التي أوجدها الغرب، متابعا: نتصدى لتهديدات بينها تلك النابعة من أسلحة نووية.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال خطاب له، أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا تجرى حسب الخطة، مستطردا: ندافع عن وطننا ونعمل للقضاء على النازيين الجدد.

وتابع فلاديمير بوتين: وفرنا ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين من مناطق القتال، موضحا أن ما أسماهم النازيين الجدد فى أوكرانيا لا يسمحون للأجانب بمغادرة مناطق قتالية.

وأكد الرئيس الروسى، أنه يمكن حل كل القضايا إن تمت المفاوضات الروسية الأوكرانية على نحو متكافئ، معلنا عن مخصصات مالية للروس ضحايا الحرب في أوكرانيا.

ولفت فلاديمير بوتين، إلى أن القوات الروسية تواجه قوات النازية الجديدة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية تعمل على ضمان حماية أرواح المدنيين في أوكرانيا.