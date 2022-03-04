سفارة الكويت في مصر: قتيل الهرم مواطن مصري وليس كويتيا

قالت سفارة دولة الكويت في القاهرة إن السلطات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية أكدت بأن القتيل المشتبه في هويته ثبت بأنه مواطن مصري وليس كويتيا.

وأعربت السفارة في بيان صحافي عن خالص الشكر للسلطات المصرية على تعاونها مع السفارة وفي سرعة إبلاغها عن هوية الضحية بعد الكشف عنها مباشرة.

وكانت سفارتنا لدى مصر أكدت في وقت سابق متابعتها عن كثب لما تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي عن جريمة قتل راح ضحيتها مواطن كويتي في منطقة الهرم.

وأوضحت السفارة في بيان صحافي اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية المعنية لم تثبت حتى هذه اللحظة هوية الضحية أو جنسيته وأن السفارة ستتابع الأمر حتى يتم الكشف عن هويته مشيدة بتعاون الجهات الأمنية المصرية المعنية.