الكويت يقسو على القادسية بـ”ثلاثية”

حسم «الكويت» قمة مواجهات الجولة الثانية عشرة من «دوري stc الممتاز» في كرة القدم بالفوز على القادسية بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جرت الجمعة على استاد جابر الدولي وشهدت حفلاً مبسطاً لتكريم نجم «الأصفر» والمنتخب الوطني حمد العنزي.

وانفرد «الأبيض» بصدارة الترتيب، موقتاً، برصيد 26 نقطة، فيما بقي «الأصفر» على نقاطه الـ 20 وتضاءلت آماله في المنافسة.

وجدّد «الكويت» فوزه على منافسه بنتيجة القسم الاول ذاتها.

كان «الكويت» الطرف الافضل في الشوط الاول والاكثر وصولاً الى المرمى ولولا تألق الحارس القدساوي مبارك الحربي في التصدي لعدد من الكرات الخطرة لخرج «الابيض» بغلة مريحة من الأهداف.

ونجح «العميد» في انهاء الشوط متقدماً بهدف من رأسية جميلة للتونسي طه الخنيسي ارتطمت بالعارضة وسقطت في المرمى (37).

في المقابل، افتقد القادسية للترابط وظهرت خطوطه متباعدة ما أسهم بعزل ثنائي المقدمة بدر المطوع والجامايكي روماريو ويليامز وعدم تشكيل اي خطورة على مرمى حميد القلاف طوال الشوط الاول.

كما تأثر خط الدفاع باصابة قائده خالد ابراهيم حيث استقبل القادسية هدفاً مباشرة بعد خروجه.

وفي الشوط الثاني، تحسّن اداء القادسية واستلم زمام المبادرة الهجومية وسنحت له اكثر من فرصة بعد مشاركة عيد الرشيدي والاردني احمد الرياحي، غير ان «الكويت» تمكن من اخماد هذه «الفورة» باحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم السعودي خالد الطريس بعد خطأ من خالد صباح على الاسترالي ريان مكغوان ونفذها المغربي المهدي برحمة بنجاح (71).

وطرد الحكم قائد القادسية بدر المطوع بعد تدخله على البديل شريدة الشريدة (88).

واكمل البديل إبراهيم كميل الثلاثية البيضاء” بتسديدة من خارج المنطقة على يسار الحارس (90+2).

وكان الفحيحيل والشباب تعادلاً 2–2 اليوم أيضاً على استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك ضمن الجولة ذاتها.

سجل لـ «الأحمر» السوريين مارديك مارديكيان (2) وعبدالله الشامي (35) ولـ «أزرق الأحمدي» زيد زكريا (15) وناصر سالم (32).

وبات في رصيد الشباب 12 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن الفحيحيل.

وتختتم الجولة، السبت، بلقاء آخر من العيار الثقيل يجمع السالمية بضيفه العربي عند الساعة 7:30 مساء.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين الذين يطمحان في البقاء في صراع الصدارة، فالعربي (23 نقطة) يسعى الى اللحاق بـ«الكويت» المتصدر ومشاركته القمة مجدداً حتى في ظل معاناته من غياب مؤثر يتمثل في الحارس المخضرم سليمان عبدالغفور والذي كان وراء اغلب انتصارات الفريق الاخيرة والذي يعاني من اصابة ستغيبه قرابة الشهر وسيعوضه الشاب جاسم العوضي والذي سيكون امام اختبار صعب.

من جهته، يتطلع «السماوي» (20 نقطة) الى الخروج بأكثر من مكسب من المواجهة اولها العودة الى سكة الانتصارات والدخول مجدداً في المنافسة بالاضافة الى الثأر من منافسه الذي اخرجه من نصف نهائي كأس ولي العهد الاسبوع الماضي بهدفين دون مقابل.

وفي مباراة أخرى تُلعب السبت، يسعى كاظمة (22 نقطة) الى انطلاقة جديدة بقيادة مدربه الجديد الصربي زيلكو ماركوف والذي خلف البوسني داركو نيستروفيتش المُقال، عندما يواجه ضيفه النصر (12 نقطة) عند الساعة 5:00 مساء.

وفقد «البرتقالي» الصدارة بعد سلسلة من النتائج السلبية والمشاكل الفنية-الادارية.

بدوره، يأمل «العنابي» في مواصلة صحوته الاخيرة بعد فوزه العريض على الفحيحيل برباعية في الجولة الماضية والتي ابعدته عن منطقة خطر الهبوط الى الدرجة الأولى.