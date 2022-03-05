لماذا لم تستكمل لجنة العفو الكريم أعمالها؟

تساءل مغردون عن سبب عدم استكمال لجنة العفو أعمالها ليشمل العفو الكريم جميع المستحقين.
وقال مغردون : لجنة العفو الكريم جاءت بأمر كريم من سمو أمير البلاد فلماذا التأخير في دراسة الخالات المستحقة للعفو .
وطالب مفردون اللجنة بعدم التأخير في إنهاء معاناة العديد ممن يشملهم العفو الكريم.
#استكمال_ملف_العفو_الكريم
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الي متي البيع في مشاعر الناس
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والد الجميع أمر بتشكيل لجنة عفو عن أبنائه المهجرين والمغردين
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علي اللجنه أنهاء هذي المعاناه الحقيقيه وعدم التأخير
— المحامي-محمد الرويس (@malrewes) March 5, 2022
من تبقى من عيالنا قضايا أمن الدولة
المغردين منهم اصحاب حسن سير وسلوك
واصحاب قضايا الارهاب حاصلين على شهادات مناصحة وبشهادة @DrAlshoreka
وقضية اسود الجزيرة اللي صارلها ١٨ وجميع من فيها تابوا الو الله وفكرهم تغير
ليش التعطيل؟
— فهد الصعب (@fahadq81_) March 5, 2022
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