السالمية يثأر من العربي ويدخل أجواء المنافسة

استطاع نادي السالمية أن يثأر لخسارته في نصف نهائي كأس ولي العهد أمام العربي، وذلك بعد أن حقق فوزا مثيرا عليه بنتيجة 3 – 2، في مباراة شهدت 3 ركلات جزاء.

سجل أهداف السالمية كل من محمد الهويدي وأليكس ليما وفابيانو في الدقائق (28 و 72 و 77)، وللعربي السنوسي الهادي والكرواتي جوسيب في الدقيقتين (62 و 67).

بهذا الفوز رفع السالمية رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث وهو نفس رصيد العربي صاحب المركز الرابع، خلف الكويت المتصدر وكاظمة الوصيف.

افتتح السالمية التسجيل في الدقيقة 28 عن طريق محمد الهويدي من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد عرقلة مدافع العربي الجزائري طارق بوعبطة لمهاجم السالمية نايف زويد، نفذها الهويدي بنجاح، معلنا الهدف الأول للسالمية.

حاول العربي بعدها الاندفاع نحو مرمى السالمية، وشكل السنوسي الهادي والكرواتي جوسيب خطورة كبيرة على مرمى السالمية، لكن الأخضر افتقد الحسم أمام المرمى.

واضطر المدرب الكرواتي أنتي ميشا لإجراء تبديل أول مبكر بعد إصابة المدافع حسن حمدان، وإشراك جمعة عبود بدلا منه.

وكاد نايف زويد أن يعزز النتيجة لصالح السالمية بهدف ثانٍ، بعد كرة طويلة من الحارس أحمد عادي وضعته في مواجهة المرمى مباشرة، وسددها زويد بقوة، لكن حارس العربي جاسم العوضي أنقذ الكرة وأبقى على حظوظ فريقه في المباراة.

وأنقذ سانج بير مدافع السالمية مرماه من فرصة هدف محقق، عندما أبعد كرة السنوسي الهادي من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 60 احتسب حكم المباراة الإماراتي عادل النقبي ركلة جزاء لصالح العربي، بعد عرقلة مدافع السالمية بدر جمال لمهاجم العربي السنوسي الهادي، ونفذ السنوسي ركلة الجزاء بنجاح مدركا هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 62.

حاول المدرب محمد إبراهيم تنشيط الفريق بعد الهدف بإشراك المحترف البرازيلي باتريك فابيانو بدلا من نايف زويد.

وعاد الحكم الإماراتي من جديد واحتسب ركلة جزاء ثانية للعربي، بعد لمسة يد على الظهير الأيسر للسالمية حمد القلاف، نفذها الكرواتي جوسيب بنجاح معلنا الهدف الثاني للعربي في الدقيقة 67.

لم يتأخر رد السالمية سريعا، واستطاع المدافع البرازيلي أليكس ليما أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 72، من ركلة حرة سددها ليما بإتقان في المقص الأيسر لحارس العربي جاسم العوضي.

وكثف السالمية من هجماته واستطاع أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77 عن طريق البديل فابيانو من ركلة ركنية.

وفي الدقائق الأخيرة حاول العربي العودة إلى المباراة وتراجع السالمية للحفاظ على النتيجة، لكن الأخضر لم يستطع أن يدرك التعادل لتنتهي المباراة بفوز ثمين للسالمية 3 – 2.