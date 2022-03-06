جريمة العارضية.. القاتل هندي

اعترف الوافد الهندي الذي كان مشتبها به بواقعة القتل في العارضية بارتكاب الجريمة، فيما جار استكمال التحقيق من قبل المباحث لمعرفة عما إذا كان هناك شركاء من عدمه وعن الدافع من ارتكابه للجريمة.

وفيما اعترف الجاني بالواقعة، فإنه قام بإرشاد المباحث عن الأداة المستخدمة في الجريمة، حيث سيتم تقديمها للأدلة الجنائية لمطابقتها.

وحول دوافع الجريمة، قال إنها حاجته للمال لتراكم الديون عليه، مشيرا إلى أنه هو من كسر الأدراج في غرفه الاب للبحث عن المال.

يأتي ذلك، فيما ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان جهود رجال قطاع الامن الجنائي تمكنوا من ضبط مرتكب جريمة القتل البشعة وهو من جنسية هندية و التي هزت الشارع الكويتي وراح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة، حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم.

وفي تفاصيل الواقعة قالت إنه تم تشكيل فريق بحث على الفور من قبل ادارة مباحث محافظة الفروانية بعد ورود البلاغ، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، تبين دخول شخص مجهول الهوية الى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل الى هويته وعمل كمين محكم له وتم ضبطه في منطقة الصليبية واتضح انه من جنسية هندية وافاد انه بيوم الواقعة قام بالتوجه الى منزل المجني عليهم وذلك لاخذ مبلغ مالي يطالبهم به، واحضر معه كيس به ملابس بديلة بقصد تغييرها.مما يؤكد اصراره على ارتكاب الجريمة

وأشارت الإدارة ان المتهم افاد انه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 د.ك ومصوغات ذهبية قام بسرقتهم وبيعهم، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب.

وتؤكد الإدارة انه تم تسجيل قضية بحقه جنايات العارضية “القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ” تحت رقم 2022/11 واحالته الى جهة الإختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.