قذائف السيتي تدك حصون يونايتد في ديربي مانشستر

حسم مانشستر سيتي الديربي بالتغلب على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (4-1)، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية السيتي كيفين دي بروين (5-28) ورياض محرز (68-90)، بينما سجل جادون سانشو هدف اليونايتد الوحيد (22).

بهذه النتيجة، عزز السيتي صدارته لجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 47 نقطة في المركز الخامس.

افتتح السيتي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل سيلفا عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، تابعها دي بروين بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأظهر اليونايتد ردة فعل في الدقيقة الثامنة، من خلال تمريرة فيرنانديز لفريد داخل المنطقة، ليتلاعب بووكر وينفرد بإديرسون، مسددًا كرة أرضية تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها.

وعاد السيتي للظهور من جديد في الدقيقة 17، بتوغل من دي بروين داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة أرضية تصدى لها دي خيا.

وتمكن اليونايتد من تعديل النتيجة في الدقيقة 22 من هجمة مرتدة سريعة، انطلق من خلالها سانشو في الجانب الأيسر، قبل أن يسدد كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك إديرسون.

وكاد السيتي أن يتقدم في النتيجة من جديد في الدقيقة 25، بعدما تابع فودين كرة عرضية مسددًا رأسية اصطدمت بالعارضة.

ونجح السيتي في إضافة الهدف الثاني بعد 3 دقائق، حين تلاعب فودين بليندلوف وسدد كرة قوية من داخل المنطقة تألق دي خيا في التصدي لها، ليتابعها دي بروين بتسديدة سكنت الشباك.

وحاول السيتي إضافة الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة، مرر من خلالها دي بروين الكرة إلى فودين داخل المنطقة في الدقيقة 40، ليسدد الأخير كرة أرضية مرت إلى جوار القائم.

ورد اليونايتد في الدقيقة 41، بعدما مهد فيرنانديز الكرة إلى سانشو داخل المنطقة، ليسدد كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وبحث محرز عن تدوين اسمه في قائمة المسجلين، بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 45، تألق دي خيا في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي (2-1).

وعاد محرز للمحاولة في الشوط الثاني في الدقيقة 57، بعدما تابع عرضية أرضية على حدود منطقة الجزاء، مسددًا كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وتحصل السيتي على مخالفة على حدود المنطقة في الدقيقة 62، نفذها دي بروين بتسديدة مباشرة قوية، أمسك بها دي خيا.

وأطلق محرز رصاصة الرحمة على اليونايتد بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 68، بعدما أرسل دي بروين عرضية من ركلة ركنية على حدود المنطقة، تابعها النجم الجزائري بتسديدة مباشرة على الطائر سكنت شباك دي خيا.

وكاد محرز أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 73، بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، أبعدها دي خيا إلى ركلة ركنية.

وتابع كانسيلو عرضية داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة مقصية في الدقيقة 81 تألق دي خيا في التصدي لها.

ووقع محرز على الهدف الرابع في الدقيقة 90+3، بعدما تلقى بينية سحرية من جوندوجان، لينفرد بدي خيا ويسدد كرة قوية اصطدمت بوجه الحارس الإسباني وسكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز السيتي (4-1).