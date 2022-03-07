“التمييز” تؤيد براءة مسؤول فرع جمعية من الاستيلاء على 11 ألف دينار

قضت محكمة التمييز بتأييد حكمي الاستئناف والجنايات ببراءة وافد موظف في جمعية تعاونية بمحافظة الفروانية من الإستيلاء على 11 ألف دينار .

ووجهت النيابة للعامة للمتهم بصفته مسؤول فرع في جمعية تعاونية استولى على مبلغ 11 ألف دينار بنية التملك مما ألحق ضررا كبيرا بأموال الجمعية ومساهميها .

وفيما أنكر المتهم منذ فجر التحقيقات الاتهام ، ترافع عن المتهم أمام محكمة الجنايات المحامي ناصر مشعل الشمري موضحا أن موكله لايعمل في الفرع وحده وأن الاتهام لايعدو عجز دفتري وأوراق القضية خلت تماما من ثمة دليل يقيني يشير إلى أن موكله قام بالاستيلاء على البضاعة ناهيك عن عدم ضبطه متلبسا ولم تثبت كاميرا الفرع قيامه بالجريمة .

واستجابت محكمة الجنايات للمحامي الشمري وقضت ببراءة موكله من الاتهام المسند إليه وهو ما إنتهت إليه محكمتي الاستئناف والتمييز بتأييد البراءة ورفض طعن النيابة العامة .