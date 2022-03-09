البايرن يدهس سالزبورج بسباعية في طريقه لربع نهائي الأبطال

حجز بايرن ميونخ مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما اكتسح ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي (7-1)، في مباراة احتضنها ملعب أليانز أرينا، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16.

الفريق البافاري لم يمنح ضيفه فرصة منذ البداية بعدما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين من ركلتي جزاء، قبل أن يضيف الثالث بنفسه في الدقائق 12، 21 و23، فيما أحرز سيرجي جنابري هدفا وتوماس مولر ثنائية (د 31، 54 و83).

وأتم ليروي ساني سباعية البايرن في الدقيقة 85، فيما جاء هدف الضيوف الوحيد بأقدام موريتش كيارجارد (د 70).

وجاء تأهل بايرن للدور التالي بعدما فاز بمجموع المباراتين (8-2)، وذلك لانتهاء جولة الذهاب بالتعادل (1-1).

لم يرد البايرن إهدار الوقت في مستهل المباراة، إذ نجح في تهديد مرمى ضيفه بفرصة هدف محقق بعدما تلقى ليفاندوفسكي تمريرة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة أرضية زاحفة، أنقذها الحارس كوهن ببراعة.

وجاء الرد سريعا من سالزبورج بعد هجمة مرتدة سريعة كادت تسفر عن هدف مبكر، لكن تدخل كومان أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة.

وحاول ساني صيد شباك الضيوف بتسديدة بعيدة المدى، لكن محاولته باءت بالفشل بعدما ذهبت الكرة بعيدا عن المرمى.

وتعرض ليفاندوفسكي لإعاقة داخل المنطقة، ليمنحه الحكم ركلة جزاء مع حلول الدقيقة 11، نفذها المهاجم البولندي بنفسه، مسجلا منها هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وسنحت فرصة للفريق الضيف لمعادلة النتيجة بعد وصول الكرة إلى سيوالد داخل منطقة الجزاء، ليهيئها لنفسه قبل إطلاق تسديدة قوية بيسراه، حولها نوير إلى ركنية بأطراف أصابعه.

وتعرض ليفاندوفسكي مجددا لإعاقة على حدود منطقة الجزاء، احتسبها الحكم ركلة حرة في البداية قبل أن يعدل قراره بمنحه ركلة جزاء ثانية عقب لجوئه لتقنية الفيديو، ليسجل منها اللاعب البولندي الهدف الثاني.

وبعد نحو دقيقتين، عاد ليفاندوفسكي للتوقيع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعدما استغل خروج حارس سالزبورج من مرماه، إذ ارتدت الكرة من القائم إليه، ليقابلها بلمسة مباشرة داخل المرمى الخالي.

ولم يصمد سالزبورج أمام الطوفان البافاري، لينجح لاعبو بايرن في استخلاص كرة على حدود منطقة الجزاء، لتتحول إلى هجمة مضادة أنهاها جنابري بتسديدة بالقرب من المرمى، لم يستطع الحارس التصدي لها، لتسكن شباكه.

وكان بافارد على مقربة من وضع بصمته في اللقاء بعدما قابل عرضية جنابري بلمسة رأسية، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن (4-0).

احتاج أصحاب الأرض لـ9 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني لتعزيز تقدمهم بهدف خامس بعدما مرر ساني الكرة إلى مولر داخل منطقة الجزاء، ليستدير الأخير بجسده ويطلق تسديدة يسارية قوية استقرت في الشباك.

وحاول ليفاندوفسكي زيارة الشباك مجددا بعدما انبرى لتنفيذ ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته لم تكن بالدقة الكافية.

وشن سالزبورج هجمة مرتدة سريعة، انتهت عند أقدام كيارجارد، الذي أطلق تصويبة صاروخية بيسراه، اكتفى نوير بالنظر إليها وهي تمر إلى داخل المرمى.

الدقائق الأخيرة شهدت انتعاشة بافارية بعدما أهدى ساني الكرة لمولر بالقرب من المرمى، ليقابلها الأخير بلمسة إلى داخل الشباك، قبل أن يوقع ساني بنفسه على الهدف السابع بعدها بـ3 دقائق من تسديدة يسارية قوية.