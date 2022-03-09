سمو الأمير يستقبل وزيري الداخلية والدفاع لأداء اليمين: مضاعفة الجهود للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد حيث قدم لسموه الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال الخالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وقد وجههم سموه بتوجيهاته السامية على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لتلبية آمال وتطلعات المواطنين بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع، ومتمنيا لهما التوفيق والسداد. وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.