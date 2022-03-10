الانضباط تغرم العربي والسالمية.. وعقوبة جماهيرية للأخضر

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم عقوبات على فريقي العربي والسالمية بعد اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء.

وجاءت العقوبات على خلفية الأحداث التي شهدها ستاد ثامر، بعد مباراة الفريقين في الجولة الماضية من الدوري الكويتي الممتاز.

وعاقبت لجنة الانضباط فريق العربي بحرمانه من جماهيره مباراة واحدة، ستنفذ غدا خلال مواجهته ضد الفحيحيل في الجولة 13 من الدوري الممتاز، وذلك لما بدر من جمهور الأخضر بإشعال قنابل صوتية ودخانية، والنزول لأرض الملعب.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على العربي قيمتها 4 آلاف دينار.

وأوقفت اللجنة لاعب العربي الشاب سلمان العوضي مباراة واحدة، وغرمته 250 دينار لاعتدائه على حارس السالمية عيسى فلاح.

وفرضت اللجنة أيضا غرامة مالية على نادي السالمية قيمتها ألفي دينار بسبب سلوك جماهيره.

وأوقفت اللجنة أيضا حارس السالمية عيسى فلاح مباراتين وغرمته 500 دينار.