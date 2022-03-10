هاتريك بنزيما ينهي طموح سان جيرمان

قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصار مثير بنتيجة (3-1) على باريس سان جيرمان، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (61، 76، 78)، بينما سجل لباريس كيليان مبابي في الدقيقة 39.

وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب ضد بي إس جي بهدف دون رد، سجله الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة.

وبهذا الانتصار حسم الميرنجي عبوره لربع النهائي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

بدأت المباراة بهدوء بين كلا الفريقين، وجاء أول تهديد في الدقيقة 8، بتسديدة أرضية قوية من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، تصدى لها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

وسدد داني كارفاخال كرة قوية، من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12، مرت بعيدا عن مرمى البي أس جي.

وتلقى مبابي تمريرة بينية في العمق، وأرسل تسديدة قوية تألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لها في الدقيقة 13.

وأرسل نيمار تسديدة أرضية زاحفة على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 21، تصدى لها تيبو كورتوا.

وأهدر كريم بنزيما فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، بتسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى دوناروما في الدقيقة 25.

وسجل كيليان مبابي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 34، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وتلقى كريم بنزيما كرة عرضية من توني كروس من الطرف الأيمن، وسدد الفرنسي كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 37.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 39، حيث تلقى كرة في العمق من زميله نيمار، وانطلق وسدد كرة أسفل يمين كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وصوب لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، كرة من خارج المنطقة، أمسك بها الحارس دوناروما في الدقيقة 40.

وانتهى الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 53، بعدما تلقى تمريرة من نيمار وراوغ كورتوا وأسكن الكرة الشباك، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وانطلق فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، بين يدي دوناروما حارس البي أس جي.

وسجل كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 61، حيث قام بالضغط على دوناروما الذي تسبب في خطأ كارثي في التمرير لتصل الكرة لفينيسيوس الذي أعادها لبنزيما وأسكنها في الشباك.

وكاد بنزيما أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد، حيث تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن، وسدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر لدوناروما في الدقيقة 63.

وأضاع فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72، حيث تلقى كرة في عمق منطقة الجزاء وسدد أعلى مرمى دوناروما.

وسجل بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد، في الدقيقة ، حيث تلقى تمريرة بينية من لوكا مودريتش داخل منطقة الجزاء وسدد على يمين دوناروما حارس سان جيرمان.

واقتنص بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 78، بعد خطأ فادح من ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، الذي مرر الكرة أمام بنزيما الذي سدد مباشرة في شباك دوناروما.

وكاد مودريتش أن يضيف الهدف الرابع بتسديدة قوية على حدود المنطقة مرت أعلى مرمى دوناروما في الدقيقة 89.







