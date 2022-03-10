“الشحن الجوي” يحبط إدخال حشيش وماريجوانا وتنباك وبضائع مقلدة

ضبط رجال الجمرك الجوي شحنة أمتعة شخصية قادمة من لندن لمصلحة مواطن تحتوي على 4 لفات و3 أعواد حلويات من مادة الماريجوانا، وقطعتي حشيش، وتحفظوا على 3 قطع كيك وزجاجة ذهبية بداخلها بذور وفرامة وعلبتين زجاجيتين بداخلهما مادة شفافة سائلة، للاشتباه بها.

كما ضبطوا شحنة تجارية تحتوي على أمتعة مقلدة من الحقائب والأحذية والاكسسوارات تزن 2 طن قادمة من تركيا لمصلحة إحدى الشركات المحلية وكذلك تم ضبط 6 طن من مادة التنباك قادمة من دولة خليجية في شحنة تجارية وتم احالة المضبوطات للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.