حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 11 مارس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 29°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.