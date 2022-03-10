محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 11 مارس 2022

10 مارس، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
11 مارس 2022

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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