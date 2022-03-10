تعادل نادي الكويت اليوم الخميس مع السالمية بنتيجة (1-1) في ختام منافسات الجولة ال13 ليفقد صدارته للدوري الكويتي الممتاز دوري (اس تي سي).

وتقدم السالمية بهدف السبق في المواجهة التي اقيمت على استاد (جابر) الدولي عن طريق لاعبه نايف زويد في الدقيقة 19 لينتهي الشوط الاول بنتيجة هدف دون رد.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع فرض نادي الكويت التعادل عبر ريان ماكغوان ليرفع الكويت رصيده الى 27 نقطة بفارق نقطة عن كاظمة المتصدر للدوري في حين رفع السالمية رصيده الى 24 نقطة.

وفي المباراة الاخرى التي جرت على استاد (صباح السالم) فاز العربي على الفحيحيل بنتيجة (2-1) ليرفع رصيده الى 26 نقطة في حين توقف رصيد الخاسر عند 11 نقطة .