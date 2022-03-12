“مكافأة خيالية” لإغراء مبابي.. خطوة مصيرية متوقعة قبل الجمعة

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من التوقع لنادي ريال مدريد.

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من التوقع لنادي ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن مبابي سيوقع لريال مدريد منتصف الأسبوع المقبل، وأشار التقرير إلى أن “كل شيء يشير إلى أن الأمر سينتهي قبل يوم الجمعة”.

وسيحصل مبابي على مكافأة توقيع قد تصل إلى حوالي 60 أو 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه حوالي 25 مليونا صافيا في الموسم الواحد.

ووصفت الصحيفة أن ضم مبابي “سيكون تتويجا للتوقيع الذي أصبح الهدف الرئيسي والأولوية للكيان الذي يرأسه فلورنتينو بيريز “.

وأضاف التقرير “شيء آخر سيكون إضفاء الطابع الرسمي على التوقيع، والذي لن يتم بالتأكيد حتى نهاية الموسم، حيث لا يزال مبابي نفسه منغمسا في الصراع على الدوري الفرنسي مع فريقه الحالي. لطالما كان ريال مدريد محترما جدا للوقت والشكليات”.

وحاول ريال مدريد ضم اللاعب الفرنسي الصيف الماضي بمقابل وصل لـ250 مليون يورو، إلا أن النادي الفرنسي رفض بيع نجمه.

وينتهي تعاقد مبابي مع العملاق الباريسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض دون الرجوع لنادي في الستة أشهر الأخيرة.

وأقصى ريال مدريد خصمه باريس سان جرمان بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين رغم أن مبابي سجل هدفي الفريق الفرنسي في حديقة الأمراء و سانتياغو بيرنابيو .

يذكر أن النجم الفرنسي (23 عاما) كان قد انضم إلى باريس سان جرمان في 2017 قادما من موناكو ، وخلال تلك الفترة شارك مع الفريق في 206 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 153 هدفا وصناعة 77 آخرين.