رابطة البريميرليج تعلن عزل أبراموفيتش

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، عزل رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من منصبه في إدارة النادي اللندني.

وقالت رابطة البريميرليج، في بيان على موقعها الرسمي: "بعد العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة، تعلن الرابطة استبعاد رومان أبراموفيتش من منصبه كمدير في إدارة نادي تشيلسي".

وأضافت: "لا يؤثر قرار الرابطة على قدرة نادي تشيلسي على التدريب وخوض المباريات، على النحو المنصوص عليه في شروط الترخيص الصادر من الحكومة، والذي ينتهي في 31 مايو/أيار 2022".

وكان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد أعلن الخميس الماضي، تجميد كل أصول الملياردير الروسي في بريطانيا.

وسيحصل تشيلسي على رخصة خاصة لمواصلة عمله، لكن مع تعطيل عملية بيع النادي.