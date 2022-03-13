رونالدو يدخل قائمة رباعية ليونايتد في البريميرليج

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هاتريك لفريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب أرقام "سكواكا"، أصبح رونالدو رابع أفضل هداف في تاريخ مانشستر يونايتد في البريميرليج، بعدما رفع رصيده إلى 96 هدفًا، ليفض الشراكة مع أندرو كول الذي سجل 93 هدفًا، ويتخطى الهولندي رود فان نيستلروي (35 هدفا).

ويتصدر القائمة واين روني برصيد 183 هدفًا، ومن ثم رايان جيجز (109) وبول سكولز (107).

كما أحرز رونالدو 10 أهداف على الأقل في الدوري، في كل موسم من المواسم الـ16 الأخيرة، بعدما نجح في تسجيل 20 هدفًا على الأقل في آخر 12 موسما.

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