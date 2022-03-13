الرئيس الأمريكي يأذن بمساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا

أصدر الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم السبت إذنا بمنح مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا تتضمن مواد وخدمات دفاعية من بينها التثقيف والتدريب العسكري.

جاء ذلك في مذكرة وجهها بايدن الى وزير خارجيته أنتوني بلينكن أشار فيها الى انه يفعل ذل وفقا للسلطة الممنوحة له في دستور الولايات المتحدة وقوانينها ومن ضمنها الفقرة 621 من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961.

وتضاف هذه المساعدات الجديدة الى مساعدات دفاعية سابقة قدمتها واشنطن الى كييف منذ أسبوعين لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد العملية العكسرية الروسية.

كما تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون إنفاق بقيمة 5ر1 تريليون دولار أمريكي من ضمن ما يحتويه تقديم 6ر13 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا.