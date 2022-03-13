وزير المالية للمتقاعدين: أبشروا بالخير.. الفترة المقبلة

بشر وزير المالية عبد الوهاب الرشيد «المتقاعدين بالخير في المقبل من الأيام»، مشيرا إلى أن البشارة ستأتيهم في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

وقال الرشيد في مجلس الأمة اليوم «أبشروا بالخير، نعمل على قدم وساق، والبشارة ستأتيكم في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء».

وأضاف الرشيد «هموم المتقاعدين همومنا، وسكوتنا خلال الفترة الماضية كان من أجل ترتيب الأمور».

واجتمعت لجنة الشؤون المالية البرلمانية، اليوم الأحد، لمناقشة حزمة مقترحات تخص المتقاعدين، في مقدمتها إشراكهم في أرباح مؤسسة التأمينات.

وأرجأت اللجنة البت في المقترحات بناء على طلب حكومي، على أن تلتئم مجددا غدا الاثنين لمواصلة النظر في المقترحات.

وعلمت القبس أن الحكومة تدرس مقترحا بمنح المتقاعدين مكافأة تتراوح بين 2000 و3000 دينار.