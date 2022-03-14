قطار برشلونة يدهس أوساسونا

واصل برشلونة سلسلة انتصاراته في الليجا، وفاز على أوساسونا بنتيجة (4-0)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا.

سجل لبرشلونة، فيران توريس هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 14 والثاني في الدقيقة 21، كما سجل بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 27، وريكي بويج في الدقيقة 75.

بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

بدأت المباراة، بضغط من برشلونة، حيث سدد عثمان ديمبلي كرة قوية من داخل المنطقة مرت أعلى مرمى أوساسونا في الدقيقة 10.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة، بعد عرقلة فيدال مدافع أوساسونا لجافي، وانبرى فيران توريس للتسديد، وسجل هدف التقدم للبلوجرانا بنجاح في الدقيقة 14.

وسريعًا أضاف فيران توريس الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 21، حيث تلقى تمريرة بينية من عثمان ديمبلي داخل منطقة الجزاء، وسدد بين قدمي حارس أوساسونا سيرجيو هيريرا.

وواصل برشلونة أداءه القوي بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 27، عبر الجابوني بيير إيميرك أوباميانج، الذي تلقى كرة عرضية من زميله عثمان ديمبلي على الطرف الأيمن، ليسدد الجابوني مباشرة في الشباك.

وسدد بينيتو لاعب أوساسونا كرة قوية، تصدى لها تير شتيجن حارس برشلونة في الدقيقة 34.

بعدها أرسل فيران توريس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى أوساسونا في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا (3-0).

ومع بداية الشوط الثاني، سدد ديمبلي كرة من داخل المنطقة، اصطدمت بأحد مدافعي أوساسونا في الدقيقة 50.

وأرسل ديمبلي كرة عرضية من الطرف الأيمن، نحو زميله أوباميانج الذي سدد مباشرة لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر.

وسجل جيرارد بيكيه الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 55، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وصوب فيران توريس مهاجم برشلونة كرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر.

وتصدى سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا لتسديدة من عثمان ديمبلي من داخل المنطقة في الدقيقة 69.

وسجل البديل ريكي بويج الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 75، حيث تلقى تمريرة من ديمبلي وسدد كرة تصدى لها الحارس لترتد مجددا لبويج الذي

راوغ الحارس وأسكن الكرة في الشباك.

واستمرت سيطرة برشلونة على اللعب في الدقائق المتبقية من المباراة التي انتهت بانتصار عريض للبلوجرانا.



