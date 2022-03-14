رياضة

سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره غدا المباراة النهائية على كأس سموه بين فريقي العربي والكويت

14 مارس، 2022
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يشمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه والتي ستقام في تمام الساعة 06:20 من مساء يوم غد الثلاثاء 12 شعبان 1443 هجرية الموافق 15 مارس 2022 ميلادية بين فريقي نادي العربي الرياضي ونادي الكويت الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي.

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