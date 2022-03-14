سمو ولي العهد يشمل برعايته وحضوره غدا المباراة النهائية على كأس سموه بين فريقي العربي والكويت

يشمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه والتي ستقام في تمام الساعة 06:20 من مساء يوم غد الثلاثاء 12 شعبان 1443 هجرية الموافق 15 مارس 2022 ميلادية بين فريقي نادي العربي الرياضي ونادي الكويت الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي.