مدربا الكويت والعربي: جاهزون للمباراة النهائية لكأس سمو ولي للعهد غدا الثلاثاء

أكد مدرب نادي الكويت التونسي نبيل معلول ومدرب نادي العربي الكرواتي انتي ميشا جاهزيتهما للمباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم في نسختها ال29 والتي ستجمعهما يوم غد الثلاثاء على استاد جابر الدولي.

وقال معلول في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره ميشا اليوم الاثنين “ان المباراة صعبة للفريقين لاسيما انها تجمع فريقين يعدان من اكبر الفرق” لافتا الى ان التركيز مطلوب للمباراة ومن يستثمر الفرص بشكل صحيح سيظفر باللقب.

واضاف معلول “ان المباراة المرتقبة ستشهد ندية من الطرفين والفريقين يعرفان بعضهما جيدا وعلينا ان نكون جاهزين لجميع السيناريوهات في المواجهة والفوز سيعطينا دافع اكبر للمسابقات الاخرى”.

وبدوره قال الكرواتي ميشا “ان مباراة الغد مهمة وصعبة ونادي الكويت يعد افضل فريق كويتي ولكن انا احترم فريقي والفوز سيعطينا ثقة اكبر لتحديد اهدافنا للاستحقاقات المقبلة”.

وأوضح ان قائمته ستخلو من اللاعبيين احمد ابراهيم وبندر السلامة في حين لم يتم التأكيد على مشاركة الحارس سليمان عبدالغفور حتى الان والذي يتماثل للشفاء.

وانطلقت أول مسابقة في بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في الموسم الرياضي 1993-1994 وحقق الكويت والقادسية لقبها تسع مرات لكل منهما فيما حققها العربي سبع مرات وأحرز نادي السالمية اللقب مرتين وكاظمة مرة واحدة.