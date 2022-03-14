هيئة الشباب تطلق برنامج تأهيل الخريجين للاستعداد لسوق العمل

أعلنت الهيئة العامة للشباب إطلاق برنامج (تأهيل الخريجين للاستعداد لسوق العمل) الذي تستمر فعالياته حتى 31 مارس الحالي للكويتيين من خريجي الجامعة الذين لم يلتحقوا بأي وظيفة في الأشهر الستة الأولى بعد التخرج.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الاثنين إن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تمكنهم من تحديد قدراتهم الشخصية وإمكاناتهم التي تتناسب مع سوق العمل الكويتي للحصول على فرص عمل مناسبة ومساعدتهم على أداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل.

وأضافت أن البرنامج سيستقبل 100 خريج وخريجة مقسمين إلى أربع مجموعات ويتضمن 10 محاور عن الوظائف وشؤون التقدم إليها والهيكل العام للجهاز الحكومي ومزايا وفرص العمل في القطاعين العام والخاص بما يساعد المشاركين على اختيار القطاع والوظيفة والمكان المناسب للعمل.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن إعداد السيرة الذاتية ومهارات إجراء مقابلات التوظيف لتهيئة الخريج لإجراء مقابلات توظيف ناجحة بالإضافة إلى كيفية التعامل مع منصة الخدمة المدنية وآلية التقديم على الوظائف الشاغرة وإعدادالرسائل والمذكرات الحكومية.

وأوضحت أن البرنامج يعلم الشباب مهارات التواصل والعمل الجماعي وطرق تعزيز الإبداع والتميز الوظيفي لدى الخريجين وتدريب الخريجين على إدارة الوقت لتحديد الأولويات والتعرف على أهمية الوقت والحاجة إلى إدارته بكفاءة.

ودعت الهيئة الشباب الكويتيين من الجنسين إلى التسجيل بالبرنامج عبر الموقع الالكتروني لهيئة الشباب لافتة إلى أن البرنامج يعقد في (Work Space Center) التابع لمركز شباب القادسية.