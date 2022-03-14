اتحاد “صيادي الأسماك”: الزبيدي يكثُر مع بداية رمضان

قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان ان المستهلك على موعد مع أسعار مناسبة وبمتناول الجميع للأسماك المحلية الطازجة خلال الفترة المقبلة لا سيما في شهر رمضان المبارك مع توقع وفرة الصيد.

وأوضح الصويان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الاثنين ان صيد الأسماك من المياه الاقليمية الكويتية يزداد مع دخول فصل الربيع ودفء الأجواء وخروج الصيادين للبحر بعد فصل الشتاء ما يجعله موسما تنخفض معه أسعار الأسماك.

وأضاف ان هذه الأيام تشهد وفرة في أصناف معينة من الأسماك المحلية الطازجة مثل «النويبي» و«الشعم» و«الشيم» أما الأيام المقبلة وتحديدا مع دخول شهر أبريل فيكثر صيد سمك «الزبيدي» الذي يتميز بطعم محبب لدى جل مستهلكي الأسماك في البلاد وعليه فستنخفض أسعاره مقارنة بسعره الحالي.

وعن سمك «الزبيدي» قال انه معروف بالمذاق الطيب فهو من أشهى أسماك المائدة الكويتية ويتميز بخلوه من الشوك ويعد من الثروات المهمة في الكويت.

ودعا الصويان الصيادين إلى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للصيد خصوصا فيما يتعلق بمواسم حظر صيد الزبيدي والروبيان ليكون موسم صيدها وفيرا بما يخدم الصياد والمستهلك على حد سواء ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

وأشار إلى توفر أسماك «البالول» و«الهامور» اعتمادا على مدى قدرة دخول الصيادين القادمين من البحر إلى الاحواض البحرية «النقعة» التي توجد فيها الأقفاص البحرية المسماة محليا «قراقير» مضيفا ان سمك «الصبور» المحبب لدى البعض سيكثر أيضا خلال الشهر المقبل بسبب دفء الطقس.

وأضاف ان زيادة الانتاج السمكي وتوفره بأسعار مناسبة يعتمدان على عوامل عدة منها مدى تعاون الجهات المعنية بقطاع الصيد نظرا لامتلاكها الحلول لمشاكل الصيادين والقطاع الغذائي والانتاجي بشكل عام وعليه يمكن للاتحاد مد السوق بالأسماك والمأكولات البحرية بشكل سلس ودائم دون تأخير.

وأشار إلى أن الاتحاد مسؤول عن توفير الأمن الغذائي السمكي المحلي عبر زيادة الانتاج في مختلف المواسم بأسعار تكون في متناول جميع المستهلكين مواطنين ومقيمين.

وأكد سعي الاتحاد نحو تذليل مختلف التحديات التي تواجه صيادي الأسماك عبر التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والجهات الأخرى المسؤولة لحل أي اشكالات وعقبات تواجه الصيادين وفقا للقوانين المنظمة وبما يخدم المصلحة العامة.