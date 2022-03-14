مجلس الوزراء اعتمد مرسوم بيع الإجازات

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء وقرر الموافقة على مشروع مرسوم صرف مقابل نقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة شريطة ألا تقل خدمة الموظف عن 5 سنوات ولا يقل رصيد الاجازات بعد صرف البدل عن 30 يوماً.

وقال المزرم إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بشأن استفادة موظفي الجهات الحكومية بصرف مقابل نقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة.

وأضاف ان تعديل المادة «41» من مشروع المرسوم الصادر في شهر ابريل من عام 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية يهدف إلى صرف بدل نقدي لموظفي الجهات الحكومية عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة.

وأوضح ان مشروع المرسوم يقضي بأن «لا تقل خدمة الموظف في الدولة عن خمس سنوات عمل ولا يقل رصيد إجازات الموظف بعد صرف البدل النقدي عن 30 يوما».

وبين ان سمو رئيس مجلس الوزراء وجه مجلس الخدمة المدنية إلى وضع قواعد وشروط للاستحقاق والصرف.

وذكر ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه