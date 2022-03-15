المجلس يوافق في المداولة الأولى على إحلال عبارة “عامل منزلي” محل كلمة “خادم”

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم في المداولة الأولى على مشروع القانون بإحلال عبارة (عامل منزلي) محل كلمة (خادم) أينما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. وجاءت نتيجة التصويت على المشروع في المداولة الأولى بموافقة 32 وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور (33 عضوا).

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع فإن الهدف منه الحفاظ على مكانة دولة الكويت في المحافل الدولية ولدى الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وتفاديا لما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ «خادم» في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية أو في القوانين الأخرى.