“الجامعات الخاصة”: 20 مارس الجاري العودة الكاملة للدراسة حضورياً

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة عن عودة الدراسة حضوريا لجميع الطلبة في الكليات والجامعات الخاصة بداية من الأحد المقبل 20 مارس الجاري.

وقالت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الثلاثاء إن قرارها جاء بناء على قرار مجلس الوزراء في الـ 14 من شهر فبراير الماضي في شأن عودة نظام الدوام الرسمي في كافة الجهات وانهاء العمل بكافة القرارات الخاصة بالظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.

وأكدت أن عودة الدراسة الحضورية تأتي حرصا على الطلبة وتحصيلهم العلمي مع ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة والعمل بها.