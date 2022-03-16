مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم.. والتصويت على “طرح الثقة” بوزير الأشغال يتصدر جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس جلسته بالتصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة 8 مارس سنة 2022 بطرح موضوع الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022. كما يشتمل 55 تقريراً للجان منها 10 تقارير للجان البرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.