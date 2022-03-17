مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة عدد من الطلبات المتعلقة بالمتقاعدين

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الخميس لمناقشة عدد من الطلبات النيابية المتعلقة بالمتقاعدين، وذلك استناداً إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتتضمن المناقشة 4 طلبات نيابية تتعلق بموضوعات توزيع أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين، وزيادة رواتب المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للرواتب، وكذلك مناقشة أوضاعهم، فضلا عن النظر في 3 اقتراحات بقوانين بشأن منح قرض حسن من دون وفوائد، توزيع مكافأة مشاركة نجاح على المتقاعدين وأصحاب الانصبة من المعاشات التقاعدية، ومنع تقاضي فوائد على قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة اقتراح بقانون في شأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها والاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق التكافل للمواطنين.