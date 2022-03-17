برشلونة يقصي جالطة سراي ويبلغ ربع نهائي يوروباليج

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة جالطة سراي التركي، مساء اليوم الخميس، بإياب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل لبرشلونة بيدرو في الدقيقة 37، وأوباميانج في الدقيقة 49، بينما سجل ماركاو لجالطة سراي في الدقيقة 28.

وحسم برشلونة عبوره للدور ربع النهائي، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

بدأت المباراة، بضغط من أصحاب الأرض، حيث سدد أكتورك أوجلو لاعب جالطة ساري كرة من خارج المنطقة، واصطدمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 7.

وسدد فيران توريس مهاجم برشلونة، كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى جالطة ساري في الدقيقة 9.

وأهدر فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة، فرصة تسجيل هدف التقدم للبارسا في الدقيقة 10، حيث انطلق وانفرد بالمرمى، لكنه سدد كرة أرضية

بجانب القائم الأيسر.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة من ريان بابل لاعب جالطة سراي في الدقيقة 13.

وافتتح ماركاو النتيجة لجالطة سراي في الدقيقة 28، فمن ركلة ركنية للفريق التركي، نفذها سيكالداو ووصلت إلى ماركاو الذي ارتقى برأسية قوية وأسكنها على يمين المرمى.

وسدد بيدري لاعب برشلونة، كرة قوية على حدود المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى جالطة سراي في الدقيقة 35.

ونجح بيدري في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 37، حيث تلقى تمريرة من زميله فيران توريس وانطلق داخل منطقة الجزاء وراوغ دفاع البارسا وسجل الكرة أسفل يمين الحارس إينياكي بينيا.

وأرسل ألكسندرو سيكالداو لاعب جالطة سراي من خارج المنطقة، تصدى لها تير شتيجن حارس برشلونة في الدقيقة 41.

وحرمت العارضة الأفقية أوباميانج من تسجيل هدف التقدم، لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حيث تلقى كرة عرضية من أداما تراوري وارتقى لتسديد كرة رأسية، ارتطمت بالعارضة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل أوباميانج الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 49، بدأت الهجمة بتسديدة من بوسكيتس، تصدى لها إينياكي بينيا لترتد أمام بيدري الذي سدد وتصدى الحارس، قبل أن تصل لفرينكي دي يونج الذي مرر لأوباميانج وبدوره وضعها في الشباك.

وصوب باتريك فان أنهولت لاعب جالطة سراي كرة قوية، من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى برشلونة في الدقيقة 60.

ومرر ديمبلي كرة لبيدري والذي حاول التمرير داخل منطقة الجزاء، لولا تدخل دفاع جالطة سراي الذي شتت الكرة في الدقيقة 66.

وانطلق البديل مصطفى محمد لاعب جالطة سراي على الطرف الأيمن، وسدد كرة قوية ارتطمت بالشباك الخارجية في الدقيقة 76.

وسدد جوردي ألبا لاعب برشلونة، كرة وسط الجماهير التركية، وهو غاضبا، مما دفع الجماهير الحاضرة لإلقاء الزجاجات عليه، وقرر حكم المباراة إيقاف المباراة لبضعة دقائق، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه ألبا، ثم استكمل اللعب.

وحرمت العارضة الأفقية فيران توريس من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، كما أن حكم المباراة أعلن وجود التسلل.





