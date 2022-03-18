تشيلسي يصطدم بريال مدريد والسيتي ضد أتلتيكو في ربع نهائي الأبطال

أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات إنجليزية إسبانية من العيار الثقيل، تفوح منها رائحة الثأر ورد الاعتبار.



يلتقي تشيلسي ضد ريال مدريد في مواجهة مكررة لقبل نهائي الموسم الماضي، بينما يبحث بيب جوارديولا مانشستر سيتي عن رد اعتباره أمام دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الذي أقصاه من قبل نهائي البطولة عام 2016، وفيما يلي تفاصيل القرعة:

قرعة ربع النهائي



1 تشيلسي × ريال مدريد 2 مانشستر سيتي × أتلتيكو مدريد 3 فياريال × بايرن ميونخ 4 بنفيكا × ليفربول

وسيلعب الفريق الذي ورد اسمه أولا في القرعة، مباراة الذهاب على أرضه، فيما يخوض مباراة الإياب على أرض خصمه.

قرعة نصف النهائي

– الفائز من المباراة (2) (مانشستر سيتي – اتلتيكو مدريد) × الفائز من المباراة (1) (الفائز من تشيلسي – ريال مدريد)

– الفائز من المباراة (4 ) (بنفيكا – ليفربول) × الفائز من المباراة ( 3) (فياريال – بايرن ميونخ)

الفريق المستضيف للنهائي

الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني.

مواعيد ربع النهائي



5 و6 أبريل/نيسان: جولة الذهاب



12 و13 أبريل/نيسان: جولة الإياب



مواعيد نصف النهائي



26 و27 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.



3 و4 مايو/آيار: جولة الإياب.



موعد النهائي



المباراة النهائية سيحتضنها ستاد فرنسا بمدينة باريس، يوم 28 مايو/آيار.

ملعب النهائي

تم الإعلان عن الملعب الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وهو ملعب فرنسا (دي فرانس ) الذي يقع في ضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد سحب تنظيم النهائي من ملعب بطرسبورغ الروسي.

نجم الشياطين يسحب القرعة

قام بسحب القرعة، نجم مانشستر السابق اللاعب الفرنسي مايكل سلفيستر، والذي سبق وان ارتدى قميص الشياطين لـ 9 مواسم، خاض خلالها 249 مباراة، قبل انتقاله إلى آرسنال وبعدها إلى فيدر بريمن الألماني.

المرشح الأكبر للقب

يُعد مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظا لرفع كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه ، بينما يحل كل من ليفربول وبايرن ميونيخ في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفقًا لاحتمالات سكاي بيت، وحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وكان ينظر إلى ريال مدريد على نطاق واسع على أنه المرشح الخامس، لكنهم قفزوا للمركز الرابع متقدمين على تشيلسي يعد عودتهم المثيرة أمام باريس سان جيرمان.

تشيلي مهدد بفقدان جمهوره

قد يجد ناي تشيلسي نفسه مضطرا للعب بدون جماهيره في دور الـ 8، وذلكنتيجة للعقوبات الحالية المفروضة على مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش، حيث قد يضطر البلوز إلى خوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلف أبواب مغلقة، الأمر الذي خيب أمل توماس توخيل الذي يأمل بحصد اللقب الثاني لدوري الأبطال في مسيرته.