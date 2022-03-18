قرعة الأبطال: القلق يغلف صحف إسبانيا.. وتفاؤل إنجليزي بمسار ليفربول

سلطت الصحف الأوروبية الضوء على قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، التي سحبت اليوم الجمعة.

ووفقا للقرعة سيلعب تشيلسي حامل اللقب ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد، بينما سيواجه ليفربول فريق بنفيكا، وسيقابل بايرن ميونخ فريق فياريال.

وعنونت صحيفة ذا صن البريطانية "الثلاثي الإنجليزي يعرف مصيره في ربع النهائي.. وأنباء سيئة لتشيلسي".

أما صحيفة ديلي ميل البريطانية فكتبت "تشيلسي يحظى بريال مدريد ومان سيتي يواجه أتلتيكو المنتصر على يونايتد وليفربول سيقابل بنفيكا بعدما حصل رجال يورجن كلوب على المسار الحلم إلى نهائي باريس".

وبدورها عنونت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية "قرعة صعبة للغاية للأندية الإسبانية".

كما عنونت صحيفة أس الإسبانية "قرعة مرعبة".

ومن جانبها عنونت صحيفة بيلد الألمانية "حظ سعيد في دوري الأبطال.. بايرن سيقابل فياريال".

وكتبت صحيفة ليكيب الفرنسية "تشيلسي والريال في ربع النهائي".