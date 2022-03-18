مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي..وبرشلونة يقابل فرانكفورت

كشفت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي، عن مواجهات متوازنة بين الفرق الثمانية المشاركة في القرعة، فيما سيواجه برشلونة فريق إنتراخت فرانكفورت في مهمة قد تكون سهلة نسبيا.

أقيمت فعاليات القرعة ظهر اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

دور ربع النهائي



رقم المباراة الفريقين 1 لايبزيج × أتالانتا 2 إنتراخت فرانكفورت × برشلونة 3 وست هام يونايتد × أوليمبيك ليون 4 سبورتينج براجا × رينجرز

دور نصف النهائي

1- الفائز في مباراة (1) (لايبزيج – أتالانتا) × الفائز من مباراة (4) (سبورتينج براجا – رينجرز)

2- الفائز في مباراة (3) وست هام – ليون × الفائز في مباراة (2) (إنتراخت فرانكفورت – برشلونة)

مستضيف النهائي

الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية

مواعيد المباريات

ستقام مواجهات ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي في المواعيد التالية:

ذهاب ربع النهائي: 7 أبريل

إياب ربع النهائي: 14 أبريل

ذهاب نصف النهائي: 28 أبريل

إياب نصف النهائي: 5 مايو



وسيستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان الخاص بإشبيلية المباراة النهائية، يوم الأربعاء 18 مايو.

وقام سحب القرعة حارس إشبيلية السابق أندرياس بالبو

