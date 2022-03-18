التاريخ يدعم تشيلسي أمام الريال.. واليوفي يُبشر أتلتيكو بعبور السيتي

أسفرت قرعة ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، عن موجهات متوازنة بين 8 فرق ساعية للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المسابقة القارية الأغلى.



ووضعت القرعة حامل اللقب تشيلسي في مواجهة ريال مدريد، فيما سيلعب ليفربول أمام بنفيكا، ومانشستر أمام أتلتيكو مدريد، وبايرن ميونيخ أمام فياريال.



وواجه ليفربول منافسه بنفيكا 8 مرات سابقة في دوري الأبطال بكافة مسمياته، ووحده تشيلسي خاض عدد مباريات أكثر أمام الريدز في تاريخ المسابقة برصيد 10 مباريات.



ولم يخسر تشيلسي في مبارياته الـ5 مع ريال مدريد في جميع المسابقات (3 انتصارات وتعادلان)، ولم يواجه فريق آخر العملاق الإسباني في عدد مباريات أكبر بالمسابقات الأوروبية دون أن يخسر.



كما لم يخسر مدرب تشيلسي توماس توخيل، في مبارياته الـ6 في دوري الأبطال أمام ريال مدريد (انتصاران و4 تعادلات)، ولم يواجه أي مدرب آخر الفريق الملكي في عدد مباريات أكبر بدوري الأبطال دون أن يخسر مرة واحدة.





وسيكون أتلتيكو مدريد أول فريق يواجه اليونايتد والسيتي في مراحل خروج المغلوب بإحدى المسابقات الأوروبية خلال موسم واحد، منذ يوفنتوس في كأس الاتحاد الأوروبي (1976-1977)، وحينها واصل اليوفي طريقه للفوز باللقب.



وتقدم أتلتيكو مدريد في 4 من أصل 5 مواجهات ضد الفرق الإنجليزية حتى الآن، كان أحدثها أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 من الموسم الحالي.



ولم يخسر بايرن ميونخ آخر 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا أمام فرق إسبانية (5 انتصارات وتعادلان)، وأحرز 23 هدفًا في هذه المباريات.

كما يستمتع العملاق البافاري حاليًا بأطول سلسلة بدون هزيمة أمام الفرق الإسبانية في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.