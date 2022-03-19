رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود أوكرانيا

نشر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، صورة على حسابه في تويتر، تظهره وهو يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود بولندا مع أوكرانيا.

وقال كاميرون: «أنا الآن أقود الشاحنة إلى بولندا.. لتسليم المساعدات إلى الصليب الأحمر».

وأضاف: «ستكون رحلة طويلة، لكنني سأفيدكم بالتطورات على طول الطريق».

وأشار كاميرون إلى «كرم سكان ويست أوكسفوردشاير، والشعب البريطاني بشكل عام، وهو شيء مميز، حيث تكثف الجهود لمساعدة الجيران في وقت الحاجة».

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في لجوء حوالي مليوني شخص أوكراني إلى بولندا نصفهم من الأطفال.

وأوضح تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن «البنية التحتية للخدمات الأساسية في بولندا تواجه تدهورا وضغطا هائلا، بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الأوكرانيين».

وأشار التقرير إلى أن «نظام تسجيل اللاجئين تعطل في العاصمة وارسو، حيث تتوافد أعداد كبيرة من الأوكرانيين، وسط نقص كبير بالمساكن في مدينة كراكوف، حيث يرسل اللاجئون إلى أماكن سكن تبعد أكثر من 5 ساعات عن المدينة».