العازمي يطالب وزير التربية بسرعة حسم ملف العودة الشاملة للطلاب من عدمه

دعا رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل سعود العازمي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف الى حسم العديد من الملفات العالقة بالوزارة وعلى رأسها قرار العودة الشاملة للمدارس من عدمه.

واوضح العازمي ان وزارة التربية تعاني دائما من بطء اتخاذ القرار وعدم حسم الأمور بشكل واضح خصوصا ان موضوع العودة الشاملة مع بداية شهر رمضان المبارك – ان اتخذ القرار بذلك – سيؤثر سلبا على استيعاب الطلاب مع ارتفاع درجات الحرارة والازدحام المروري وخلافه وهو ما يعني اهدار الكثير من الوقت دون تحصيل علمي حقيقي.

وطالب العازمي قيادات وزارة التربية كذلك بعودة المواد غير الاساسية حتى يستطيع الطلاب التحصيل العلمي دون ضغط عصبي من كثرة المواد العلمية دون اي حصص غير اساسية وما يشكل ايضا عبئا وضغطا عصبيا على المعلمين الذين يضطرون مع جدول الحصص الحالي الى تكثيف الشرح ودخول نفس الفصل اكثر من مرة في اليوم الواحد وهو ما يؤثر سلبا على استيعاب الطلاب.

واكد العازمي ان قرار عودة الدراسة من عدمه يجب فيه الأخذ بالاعتبار بكل تلك الامور المهمة التي تؤثر على انتاجية المعلم وايضا مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية.

وعلى صعيد آخر، دعا العازمي وزارة التربية الى حسم ملفات العمالة المدرسية والتي تأخرت رواتبها على مدار 6 أشهر متواصلة مما دعا العمال الى تطبيق اضراب شامل في مختلف المناطق التعليمة – باستثناء منطقة الفروانية التعليمية – وهو ما يستدعي ضرورة اتخاذ قرار حاسم وعقوبات رادعة ضد الشركات التي تورد تلك العمالة وتهضم حقوقها.

كما طالب العازمي في ختام تصريحاته بضرورة البحث عن بدائل واقعية كتعيين عمالة دائمة على الوزارة مباشرة، مشددا على انه لا يعقل ان ينتهي المعلمون من تدريسهم الى تنظيف المدارس او دفع رواتب العمال من جيوبهم.