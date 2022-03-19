“الخارجية” تنفي صدور حكم برفع الحصانة عن قنصلية الكويت في لوس أنجلوس

نفت القنصلية العامة للكويت في لوس أنجلوس، اليوم السبت، نفياً قاطعاً، صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول صدور حكم من المحكمة الفيدرالية الأمريكية، برفع الحصانة التي تتمتع بها القنصلية.

وأكدت القنصلية أنَه لا توجد قضية معروضة أمام المحكمة الفيدرالية، في الوقت الراهن، تخصّ القنصلية الكويتية في لوس أنجلوس.

وأهابت القنصلية بمرددي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة.