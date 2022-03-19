كاظمة يستعيد الصدارة بجدارة 

استعاد كاظمة الصدارة من «الكويت» بفوز مهم على ضيفه حامل اللقب العربي 3-1، اليوم السبت، في ختام الجولة 14 من “دوري stc الممتاز” في كرة القدم.

وتقدم «البرتقالي» الى النقطة 31 متقدماً بفارق نقطة عن «الكويت» الذي كان فاز اليوم أيضاً على الفحيحيل بالنتيجة ذاتها.

من جهته، تلقى «الأخضر» الثالث هزيمة مؤلمة جمّدت رصيده عند 26 نقطة بفارق الاهداف عن القادسية الرابع.

تقدم كاظمة بهدف من هدافه شبيب الخالدي (21) وتعادل العربي عبر المدافع جمعة عبود (31)، وفي أواخر المباراة نجح كاظمة في تسجيل هدفين سجلهما نجم المباراة الاردني احمد العرسان (78) والبديل عمر حبيتر (90+2).