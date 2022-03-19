روح الدين إقالة جميع وكلاء “وزارة الاعلام” بداية عهد جديد للإصلاح

أحال وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين اليوم السبت، جميع وكلاء وزارة الإعلام ما بين التقاعد والإعفاء، في خطوة لاقت تفاعلاً شعبياً واسعاً.

وفي هذا الصدد؛ قال روح الدين في تصريح خاص لـصحيفة القبس إن قراراته في اقالة جميع وكلاء «الاعلام» تمثل بداية عهد جديد للإصلاح في الإعلام وتطبيق القانون على من يقصر في أداء عمله، معلنا عن خطة شاملة لإصلاح الأوضاع في الوزارة.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بهدف استكمال التطوير والإصلاح في الوزارة التي تمثل واجهة الكويت ثقافيا وإعلاميا، مؤكدا أن الكويت تستحق الإصلاح والتطوير.

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ القبس أن الديوان سيدرس قرارات وزير الإعلام بحق الوكلاء في إطارها القانوني.

المصدر : جريدة القبس