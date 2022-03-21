أوباميانج يصنع التاريخ في الكلاسيكو

واصل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم برشلونة، التوهج بقميص البارسا، وسجل هدفين في شباك ريال مدريد، خلال لقاء الكلاسيكو، على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 29 لليجا.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أوباميانج هو أول لاعب يساهم في 3 أهداف (سجل 2 وصنع هدفا) خلال أول لقاء كلاسيكو يخوضه في جميع المسابقات بالقرن الـ21.



وانتقل أوباميانج إلى برشلونة في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادمًا من آرسنال، بعد أن فسخ عقده مع الفريق اللندني.



يذكر أن أوباميانج سجل في المباريات الخمس الأخيرة التي لعبها ضد ريال مدريد (سجل 7 أهداف).



وأصبح بذلك أوباميانج أول لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية ضد الميرنجي، في القرن الحادي والعشرين خلال الليجا ودوري الأبطال.