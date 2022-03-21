برشلونة يزلزل البرنابيو برباعية في شباك ريال مدريد

سقط ريال مدريد بنتيجة (4-0) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 29 من الليجا.

وسجل الأهداف لبرشلونة، أوباميانج هدفين في الدقائق 29 و51، واراوخو في الدقيقة 38، وفيران توريس في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 66 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث سدد فيران توريس كرة قوية مرت أعلى مرمى كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 2.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة قوية من فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 7.

وكاد أوباميانج مهاجم برشلونة، أن يسجل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 12، حيث تلقى تمريرة من فيران توريس على الطرف الأيسر، وسدد كرة تصدى لها كورتوا حارس الميرنجي.

وانطلق فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، وسدد كرة أرضية قوية، بين يدي تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في الدقيقة 14.

وصوب فيران توريس مهاجم برشلونة، كرة مقوسة مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى كورتوا في الدقيقة 18.

ونجح أوباميانج في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 29، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله عثمان ديمبلي وسدد كرة رأسية أسفل يمين كورتوا حارس الميرنجي.

وكاد أوباميانج أن يُسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 35، حيث انطلق وسدد كرة أرضية تصدى لها كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لترتد للجابوني من جديد الذي سدد بعيدًا.

وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل هدف التعادل لريال مدريد، في الدقيقة 36، حيث انفرد بالحارس تير شتيجن لكنه سدد برعونة غريبة.

وسجل رونالد أراوخو الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 38، فمن ركلة ركنية من الطرف الأيمن نفذها عثمان ديمبلي، ارتقى لها أراوخو وسدد رأسية في الشباك المدريدية.

ومرر بيدري كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، وصلت لأوباميانج الذي فشل في التسديد على مرمى كورتوا في الدقيقة 44.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 47، فمن خطأ فادح من لاعبي ريال مدريد، وصلت الكرة إلى أوباميانج الذي مرر لتوريس وسدد أقصى الزاوية اليسرى لمرمى كورتوا.

وسجل أوباميانج الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 51، حيث سدد كرة ساقطة أعلى كورتوا حارس ريال مدريد لكن حكم الراية أشار للتسلل، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، تم احتساب الهدف.

وصوب فيران توريس مهاجم برشلونة، كرة قوية داخل المنطقة، تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 65.

وأهدر عثمان ديمبلي فرصة تسجيل الهدف الخامس لبرشلونة، في الدقيقة 73، حيث راوغ ميليتاو مدافع ريال مدريد، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم

الأيمن.

وتصدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لتسديدة قوية من ممفيس ديباي مهاجم برشلونة داخل المنطقة في الدقيقة 78.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لقذيفة صاروخية من ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في الدقيقة 79.

ولم يظهر لاعبو ريال مدريد أي ردة فعل في الدقائق الأخيرة، ليسقط المتصدر برباعية مهينة.







